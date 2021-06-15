أمين "الأخوة الإنسانية" يهنئ المحرصاوي بمناسبة تقدم جامعة الأزهر في تصنيف Qs العالمي

هنأ المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، بمناسبة تقدم جامعة الأزهر في تصنيف Qs العالمي للجامعات، وتكريمه من قبل الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة ، اليوم الإثنين، لتكريم الجامعات المصرية الفائزة في التنصيف وفي مقدمتها جامعة الأزهر.

وقال أمين عام الأخوة الإنسانية، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "أهنئ جامعة الأزهر بيتي الأول، وأخي أ.د محمد المحرصاوي، بالتكريم المستحق من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لتقدم الجامعة في تصنيف QS العالمي".

وتابع مضيفا: "لقد حققت جامعة الأزهر في السنوات الأخيرة قفزات كبيرة، سيكون لها إسهامها في النهوض بالوطن، ودعم مسيرته العلمية والإنسانية".

جدير بالذكر أن مؤسسة QS لتصنيف الجامعات العالمية قد كرمت جامعة الأزهر الأسبوع الماضي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتقدمها في تصنيف الجامعات العالمية، وتحقيقها مركزًا متقدمًا بين جامعات العالم.