عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الاتحاد السكندري| عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي لصفوف الفريق.. صور

تدريبات الاتحاد السكندري
تدريبات الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري.

واعتمد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على الفقرات الفنية والتلاحم بين اللاعبين وخوض الهجمات المرتدة لتصحيح مسار اللاعبين قبل مواجهة المقاصة .

وشهدت تدريبات الاتحاد السكندري عودة ثلاثى المنتخب الأولمبي “ فوزي الحناوي ومحمد صبحي وعمار حمدي”، بالإضافة لمشاركة بلال السيد "مواليد 2000"، بتدريبات الفريق الأول .

وفي سياق آخر عقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، مساء الإثنين، جلسة حاسمة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن من أجل تجديد التعاقد.

وأكد محمد مصيلحي خلال الاجتماع ثقته الكاملة  وثقة مجلس الإدارة في القدرات الفنية الكبيرة للتوأم" حسام وإبراهيم حسن".

وأوضح محمد مصيلحي أن تواجد الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل هدف من أهداف مجلس الإدارة .
ويعقد مجلس الإدارة بنادي الاتحاد السكندري جلسة أخرى مع " التوأم " حسام وإبراهيم حسن خلال الأسبوع المقبل لحسم تفاصيل التعاقد .

واستعرض رئيس نادي الاتحاد مع التوأم"  كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المقرر  أن يتم تدعيم صفوف الفريق بها .
وفي نهاية اللقاء أكد محمد مصيلحي تقديم كافة التدعيمات ومساندة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن من أجل تحقيق طموحات جماهير زعيم الثغر .

201182635_4041213492640296_2755457749663243686_n
201182635_4041213492640296_2755457749663243686_n
200266187_4041213509306961_978929742688341114_n
200266187_4041213509306961_978929742688341114_n
201182635_4041213492640296_2755457749663243686_n
201182635_4041213492640296_2755457749663243686_n
200859657_4041213605973618_7004446281453773964_n (1)
200859657_4041213605973618_7004446281453773964_n (1)
الدوري المصري الاتحاد السكندري مصر المقاصة نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي المنتخب الأولمبي بطولة الدوري حسام حسن كرة القدم نادي الاتحاد

ترشيحاتنا

رمضان السيد: معلول يستحق تعديل عقده في الأهلي

خالد الغندور لـ فرجاني ساسي: عليك احترام جمهور الزمالك

دعاء قبل النوم بـ10 سور قرآنية تكفيك كل الشرور وتحفظك من البلاء

بعد إطلاقه.. 6 ميزات في هاتف موتورولا الأفضل Moto G Stylus 5G

أسعار ومواصفات أصغر سيارة jeep موديل 2021 في الإمارات| صور

سيراميكا كليوباترا: الزمالك لم يطلب محمد إبراهيم وصالح جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

وفاة شقيق أحمد شوبير

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ