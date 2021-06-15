مران الاتحاد السكندري| عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي لصفوف الفريق.. صور

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري.

واعتمد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على الفقرات الفنية والتلاحم بين اللاعبين وخوض الهجمات المرتدة لتصحيح مسار اللاعبين قبل مواجهة المقاصة .

وشهدت تدريبات الاتحاد السكندري عودة ثلاثى المنتخب الأولمبي “ فوزي الحناوي ومحمد صبحي وعمار حمدي”، بالإضافة لمشاركة بلال السيد "مواليد 2000"، بتدريبات الفريق الأول .

وفي سياق آخر عقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، مساء الإثنين، جلسة حاسمة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن من أجل تجديد التعاقد.

وأكد محمد مصيلحي خلال الاجتماع ثقته الكاملة وثقة مجلس الإدارة في القدرات الفنية الكبيرة للتوأم" حسام وإبراهيم حسن".

وأوضح محمد مصيلحي أن تواجد الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل هدف من أهداف مجلس الإدارة .

ويعقد مجلس الإدارة بنادي الاتحاد السكندري جلسة أخرى مع " التوأم " حسام وإبراهيم حسن خلال الأسبوع المقبل لحسم تفاصيل التعاقد .

واستعرض رئيس نادي الاتحاد مع التوأم" كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المقرر أن يتم تدعيم صفوف الفريق بها .

وفي نهاية اللقاء أكد محمد مصيلحي تقديم كافة التدعيمات ومساندة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن من أجل تحقيق طموحات جماهير زعيم الثغر .

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