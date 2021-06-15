سيد قطب والبنا أبطال في منهج تربية طنطا.. والجامعة: تحقيق فورى

كشف الدكتور وليد العشرى المتحدث باسم جامعة طنطا، تفاصيل واقعة تدريس كتاب “تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق” بكلية التربية، الذي يحول سيد قطب وحسن البنا المؤسسين الرئيسيين لجماعة الإخوان الإرهابية لأبطال.

وقال وليد العشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :" صدر قرار فوري بحظر تداول الكتاب لا يمكن السكوت عن مثل هذه الأخطاء ".

وتابع وليد العشري:" الذي يسأل عن الخطأ في الكتاب من قام بتأليف الكتاب لانهم المسؤولون عن المحتوى العلمي الذي يتم تدريسه للطلاب ".

واكمل وليد العشري:" عمداء كليات الجامعة مسؤولين عن كل ما يحدث داخل كلياتهم"، مضيفا:" رئيس الجامعة أكد أن كل عميد كلية مسؤول عن مراجعة كافة المحتويات العلمية التي يتم تدريسها للطلاب".

ولفت وليد العشري:" هناك تحقيق في الواقعة وتم تحويلها للتحقيق بالأمس والتحقيقات مازالت جارية في الواقعة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها".

