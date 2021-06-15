بي إم دابليو تختبر النسخة M140i الجديدة| صور وفيديو

ظهرت النسخة بي ام دابليو M140i 2022 في بعض الصور التجسسية، والتي التقطت لها في أثناء تأدية اختبارات الأداء من داخل حلبة نوربورجرينج.

ويبدو أن الصانع البافاري المخضرم ما زال يحتفظ بالعديد من الأسرار الخاصة بهذه السيارة، حيث جاءت بالكثير من التمويهات الخارجية، ولكن يمكن تمييز بعض الملامح الخاصة بها.

ظهرت السيارة بي إم دبليو M140i 2022، عبر مصابيح أمامية عدوانية الأداء، و شبكات أمامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما تمتعت السيارة بإطلالة الهاتشباك، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، و عواكس اضاءة خلفية، و سبويلر رياضي أنيق.

و ترتكز بي إم دبليو M140i 2022 على عجلات رياضية، مدعومة بـ جنوط معدنية باللون الأسود، ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع.

يذكر أن M140i الأكثر قوة، تصدرت الجيل السابق من نفس الفئة، ومن المتوقع أن تقدم بي إم دبليو مثل هذا الإصدار للفئة الأولى الحالية.

بينما تعد النسخة M135i واحدة من الإصدارات المتصدرة داخل الأسواق العالمية، حيث تنافس العديد من الأسماء الرنانة مثل النسخة مرسيدس إيه إم جي A 35 ، و أودي S3، حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 302 حصان، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و من الممكن أن تستخدم بي ام دابليو M140i محرك من 6 أسطوانات B58، بسعة 3000 سي سي، متصل بشاحن توربيني يستطيع أن ينتج قوة 380 حصان، و ذلك بعدما أعلنت منذ فترة قريبة عن تطوير طراز M240i xDrive.