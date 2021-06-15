مازيراتي جريكالي 2022 تظهر في لقطات تجسسية| صور

ما زالت اللقطات التجسسية تمتعنا بملامح العديد من السيارات القوية، حيث كشفت بعض العدسات عن النسخة مازيراتي جريكالي في اطلالة جديدة، و لكنها تعتمد على الكثير من التمويهات، و على الرغم من ذلك يمكننا أن نستطلع الهيكل الخارجي لهذه النسخة، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من طراز SUV.

الشكل الخارجي لـ مازيراتي جريكالي 2022

يبدو أن مازيراتي جريكالي 2022 سوف تعتمد على مصابيح حادة، مع مقدمة انسيابية، وغطاء محرك مميز، مع عجلات رياضية ذات تصميم هندسي انيق، بالإضافة إلى علبة مكابح حمراء اللون يمكن متابعتها من خلف هذه الاضلاع.

تمتع الصادم الأمامي من السيارة بشبكة متعددة المقاطع، والتي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مرايات جانبية مدعومة بشرائط LED ضوئية، و سبويلر رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، بالإضافة إلى زعنفة القرش الخلفية و التي تتوسط الناحية الخلفية من السيارة مازيراتي جريكالي 2022، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء.

و يتوقع أن تضم السيارة مازيراتي جريكالي 2022 نظام هجين للمنظومة الفنية، يعمل بين محرك بنزين بسعة 2000 سي سي، وآخر كهربائي، كما تشير بعض التوقعات أيضا أنها ستحصل على قدرات مستعارة من النسخة MC20 و التي تستمد قوتها من محرك سداسي الأسطوانات من طراز V6، بسعة 3000 سي سي، متصل بشاحن تيربو مزدوج يستطيع أن يولد قوة قدرها 621 حصان، وبالطبع ستحمل مازيراتي جريكالي 2022 عددا من أنظمة التحكم وبرامج مساعدة السائق.