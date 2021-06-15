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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الخارجية الأمريكية بسبب مسيرة الأعلام

مسيرة الأعلام
مسيرة الأعلام

أعلنت الخارجية الأمريكية، منع موظفي الحكومة الأمريكية، وأفراد أسرهم، من دخول البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء؛ بسبب مسيرة الأعلام.

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شيخ الأزهر: إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم "مسيرة الإعلام" استفزاز جديد

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حماس تحذر من معركة جديدة مع إسرائيل بسبب مسيرة الأعلام

وقالت الخارجية الأمريكية إن قرار منع الموظفين؛ جاء بسبب الدعوة إلى مسيرة الأعلام في القدس، والمظاهرات المضادة لها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قرر نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل، قبيل "مسيرة الأعلام" المخطط لها اليوم الثلاثاء.

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب بين قواته استعدادا لتنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة.
فيما دعت الفصائل الفلسطينية للتصدي للمسيرة التي تشهد مشاركة آلاف المستوطنين، محذرة من أن المسيرة "ستفجر معركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

وقال بيان صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن "القدس كانت وما زالت وستبقى عربية إسلامية، وهي محور الصراع العربي الصهيوني.. لن نسمح بتهويدها أو استمرار العدوان عليها.. وعلى الاحتلال تحمل تداعيات تنفيذ مسيرة الأعلام، واستمرار العدوان على القدس".

وذكر البيان أن "مقاومة فرضت معادلة ثابتة في معركة سيف القدس، مفادها بأن الاعتداء على الأقصى والقدس وأحيائها؛ لن يمر مرور الكرام، وأنها جاهزة لتقول كلمتها بالأفعال وليس بالأقوال".

ودعت المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني في "الضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال للرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات الاحتلال وتدنيسه لساحاته ومحاولاته فرض أمر واقع على شعبنا ولمجابهة مسيرة الأعلام".

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية جموع الشعب ي الأرض المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في ساحاته الشريفة، والنفير العام يوم الثلاثاء.

وأكدت الحركة، أن ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" التي يجري التحضير لها اليوم الثلاثاء، هي عمل استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا، وعدوانٌ يستهدف العرب والمسلمين جميعا.

الخارجية الأمريكية قطاع غزة القدس المحتلة مسيرة الأعلام فلسطين

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