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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة على الطريق.. 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عند القيادة أو الاصطفاف

صدى البلد

يحتاج الكثير من قائدي السيارات إلى بعض الفرص الضرورية على الطريق، والتي قد تستغرق ثوان معدودة أو بضعة دقائق، هذه الفرص يمكنها أن تحل الكثير من الأزمات، سواء كانت على الطريق أو عند التعرض لعطل مفاجئ، أو أثناء التوقف بالسيارة أيضا.

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ونتفق جميًعا أن قيادة السيارات قبل أن تكون وسيلة للانتقال، تعد تعبيرًا عن تحضر الفرد ورقي المجتمع، ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات.

1 – الانتظار 

 

من الممكن أن يريد قائد المركبة التي أمامك أن يصطف بسيارته، وذلك بعد أن وجد نقطة فارغة على الطريق، أو بين سيارتين في نقطة المنتصف، و في هذه الحالة لا بد أن نقوم بإعطائه فرصة لإتمام هذه العملية بنجاح، دون استعجاله بطريقة استفزازية واستخدام آلة التنبيه باستمرار.

 

2 – الحارات المرورية 

 

قد يرغب قائدي السيارات بالانتقال من حارة مرورية إلى أخرى، حيث يقوم بتفعيل الشارة الجانبية، ومن ثم ينتقل إلى النقطة المطلوبة سواء كانت يمينًا أو يسارًا، وفي هذه الحالة لا بد أن نسمح له باجتياز تلك النقطة إذا كان الأمر يسمح، ولا داعي لزيادة السرعة وتجاوز هذه السيارة، وأن نتحلى بروح طيبة على الطريق.

 

3 – أعطال الطريق 

 

يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى أعطال مفاجئة على الطريق، ولكن بإمكاننا تقديم المساعدة إذا قابلنا هذا الموقف، فمن الممكن أن يحدث خلل في منظومة التبريد، أو مشكلة نفاد البطارية، وفي هذه الحالة يمكن توصيل البطارية الفارغة عبر كابلات إمداد الطاقة، وتوصيلها ببطارية سيارتك، ثم إمداد البطارية الفارغة بالطاقة المطلوبة، لإنقاذ الموقف.

 

4 – إطارات السيارة 

 

نستكمل مهام المساعدة حول نقطة مهمة أيضا وهي إطارات السيارة، فمن الممكن أن يحدث خلل في مستوى الهواء لإطارات السيارات الأخرى، حيث يمكنك تقديم المساعدة عبر “بطل هذا الموقف”، وهو “منفاخ الطوارئ”.

 

5 – أخلاقيات القيادة 

 

من الضروري أن نتبع تعاليم القيادة في جميع الأحوال، والتحلي بالروح السمحة في التعامل مع الآخرين، والاهتمام بحقوق المشاة على الطريق، مع تقديم المساعدة بعد تدبر الأمر.

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