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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: معلول يستحق تعديل عقده في الأهلي

علي معلول
علي معلول

قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، إن الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب المارد الأحمر يستحق تعديل عقده خلال الفترة المقبلة، وله الحق في المطالبة بزيادة القيمة المالية فيه؛ نظراً لمكانته وما قدمه مع الفريق منذ قدومه إلى القلعة الحمراء .

وأوضح السيد في تصريحات لبرنامج “البريمو” عبر قناة “ Ten”، أن علي معلول من أهم لاعبي النادي الأهلي ، والفريق تأثر بغيابه عقب إصابته خلال مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية الماضية بقطر ، لذلك فهو لاعب ليس له بديل وهو ما يعطي له الحق في المطالبة بتعديل عقده مع المارد الأحمر ، كما أنه لاعب محب للكيان وللجماهير ، وسبق له وأن تمسك بالبقاء في صفوف القلعة الحمراء ورفض العديد من العروض .

وفي سياق آخر، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ثلاثي الفريق الدولي، علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، سينضمون لبعثة الأهلي في تونس عقب انتهاء معسكرات منتخباتهم الدولية.

وأضاف مدير الكرة بالنادي أن الثلاثي سينتهون من ارتباطات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة في تونس، ويستمرون هناك لينضموا إلى بعثة الأهلي وعدم العودة إلى القاهرة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجاري.

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