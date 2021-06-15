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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا: الزمالك لم يطلب محمد إبراهيم وصالح جمعة

صالح جمعه
صالح جمعه

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق لم يتلق أي عروض رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن التعاقد مع الثنائي “صالح جمعة ومحمد إبراهيم” بعد ظهورهما بمستوى مميز هذا الموسم، وفي ظل حاجة الفريق الأبيض لتعويض رحيل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي اتخذ قراره بالتوجه إلى الدوري القطري.

وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten":  كل ما يتردد عن رغبة إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع محمد إبراهيم وصالح جمعة؛ هو حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم نتلق أي عروض رسمية من مسئولي القلعة البيضاء، وحينما يصل عرضاً رسميا؛ سنحدد موقفنا بالقبول أو الرفض.

واختتم البطاوي: سيراميكا كليوباترا لديه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين سبق لهم اللعب لقطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين المحترفين؛ وهو ما يجعل هدفنا الرئيسي، التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، والحصول على بطاقة المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.

الزمالك الدوري القطري فرجاني ساسي

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سيراميكا كليوباترا: الزمالك لم يطلب محمد إبراهيم وصالح جمعة

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