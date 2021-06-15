أسامة الدليل يكشف أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سد النهضة

قال أسامة الدليل الكاتب الصحفي- تعليقا على اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدوحة بشأن ملف سد النهضة- إن الزمان والمكان لهما علاقة بعالم السياسة والعلاقات الدولية، وما نراه؛ هو استدعاء الدائرة العربية لملف سد النهضة.

وأضاف أسامة الدليل، في حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: “تم استنزاف الوقت في الدائرة الإفريقية؛ للتوصل إلى حل في ملف سد النهضة”، مضيفا: "وزراء الخارجية العرب يجتمعون؛ للتوصل إلى رأي موحد بشأن سد النهضة".

وأوضح أسامة الدليل: "الاجتماع سيكون مقدمة لأشياء، ومصر استنفذت كل الوسائل، ولم نجد بابا إلا وتم طرقه؛ للتوصل إلى حل لسير المفاوضات".

وأكمل أسامة الدليل: "مصر ليست دولة عربية فقط، ولكنها دولة إفريقية، ولديها عمق استراتيجي لـ أوروبا وآسيا".

ولفت أسامة الدليل، إلى أن: "الدولة المصرية تستدعي قدرة الدولة العربية كلها، وتكوين مواقف موحدة في أزمة ملف سد النهضة، وهذا الموقف ستكون له تداعياته الاقتصادية".