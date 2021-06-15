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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة الدليل يكشف أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال أسامة الدليل الكاتب الصحفي- تعليقا على اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدوحة بشأن ملف سد النهضة- إن الزمان والمكان لهما علاقة بعالم السياسة والعلاقات الدولية، وما نراه؛ هو استدعاء الدائرة العربية لملف سد النهضة.

وأضاف أسامة الدليل، في حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: “تم استنزاف الوقت في الدائرة الإفريقية؛ للتوصل إلى حل في ملف سد النهضة”، مضيفا: "وزراء الخارجية العرب يجتمعون؛ للتوصل إلى رأي موحد بشأن سد النهضة".

وأوضح أسامة الدليل: "الاجتماع سيكون مقدمة لأشياء، ومصر استنفذت كل الوسائل، ولم نجد بابا إلا وتم طرقه؛ للتوصل إلى حل لسير المفاوضات".

وأكمل أسامة الدليل: "مصر ليست دولة عربية فقط، ولكنها دولة إفريقية، ولديها عمق استراتيجي لـ أوروبا وآسيا".

ولفت أسامة الدليل، إلى أن: "الدولة المصرية تستدعي قدرة الدولة العربية كلها، وتكوين مواقف موحدة في أزمة ملف سد النهضة، وهذا الموقف ستكون له تداعياته الاقتصادية".

مصر وزراء الخارجية العرب سد النهضة اثيوبيا اخبار التوك شو

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