أمير عزمي مجاهد: أتمنى استمرار ساسي مع الزمالك .. واللاعب لم يقصر مع النادي

قال أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق أنه كان يتمنى استمرار لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي بصفوف القلعة البيضاء وعدم رحيله إلى الدوري القطري .

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

دربت فرجاني ساسي لمدة عامين في الزمالك، وقيل أن تجديد عقد ساسي سيتسبب في مشكلة بغرفة ملابس النادي وهو ما لم يحدث على الإطلاق كما أن اللاعب انضم إلى الزمالك بعقد مالي بلغت قيمته مليون و600 ألف دولار ولم تحدث أزمة داخل غرفة الملابس آنذاك .



واختتم مجاهد: فرجاني ساسي لاعب ملتزم و جيد ، وكنت أتمنى استمراره بصفوف الزمالك ، كما أنه لم يقصر مع الفريق والتزم حتى نهاية عقده .