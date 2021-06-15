كان ترد على الرسائل أثناء قيادتها السيارة.. نهاية مأساوية لفتاة صدمت شابا

حكمت محكمة بريطانية بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على ممرضة تبلغ من العمر 29 عامًا بعدما صدمت بسيارتها طالب كان يركب على دراجته البخارية أمامها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية انشغلت الممرضة ماير ويليامز في توقيع وثيقة تأمين على الحياة على هاتفها في نوفمبر من العام الماضي.

ونتيجة لذلك أصابت الممرضة قائد الدراجة البخارية مجاهد رسول بشكل مفاجئ أثناء هطول أمطار غزيرة بعد نوبة عملها التي استمرت 12 ساعة في مستشفى في بانجور، شمال ويلز.

الممرضة ماير ويليامز

واعترفت الحامل ويليامز بالتسبب في إصابة خطيرة بسبب القيادة الخطرة، واستمعت المحكمة إلى أن المسؤولين في عملها كانوا حريصين على إبقائها في وظيفتها.

وبعد الحادث مباشرة نقل الضحية وهو طالب جامعي يعمل في مجال العلوم المالية والمصرفية ويعيش في بانجور ، إلى العناية المركزة وأمضى ثلاثة أسابيع في المستشفى، ولا يزال يعاني من فقدان الذاكرة ، و إصابة في رأسه بعد الحادث.