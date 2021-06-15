خبير: إثيوبيا تنتهك القانون الدولي وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع
قال اللواء محمد عبد الواحد ،خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، إن إثيوبيا ترغب في فرض سياسة الأمر الواقع بالملء الثاني لـ سد النهضة .
وأضاف محمد عبد الواحد في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة في غاية الأهمية لتوحيد الرؤى العربية ودعم مصرو السودان في ملف سد النهضة ".
وتابع محمد عبد الواحد :" نرغب في صدور قرارات تنفذ على أرض الواقع في ملف سد النهضة من اجتماع وزراء الخارجية العرب ".
وأكمل محمد عبد الواحد:" اجتماع وزراء الخارجية العرب شرارة للأمن القومي العربي ويجب أن نتصدى كعرب كل المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية ".
ولفت محمد عبد الواحد :" اثيوبيا تحصل على دعم وتأييد من الدول الافريقية وتستغل الأمر للترويج إلى العرقية بين العرب والأفارقة "، مضيفا:" مصر والسودان حرصوا على إجراء زيادات للدول الإفريقية من أجل تعزيز محاور التعاون وتحسين العلاقات مع الدول الافريقية ".
وتابع محمد عبد الواحد:" إثيوبيا تنتهك القانون الدولي بكافة أشكاله في ملف سد النهضة وقوانين الأنهار الدولي العابرة للحدود".