عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل تعرض الزمالك لمؤامرة.. وزير الرياضة السابق يجيب

خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز

قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الـ 7 سنوات الأخيرة شهدت إنجازات رياضية متميزة رغم الظروف التي كانت تعيشها مصر.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، نقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن أهم ما تم في مجال الرياضة عودة الدوري المصري إلى نظام المجموعة الواحدة الذي توقف عام 2013.


وأكد  خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن مصر تمكنت من العودة لكأس العالم لكرة القدم بعد غياب دام قرابة 30 عامًا.


وأضاف أنه تم إصدار قانون الرياضة في العام 2017، وفقًا للمواثيق الدولية، وحاز القانون على إجماع النواب، مضيفًا أن القانون الجديد أتاح الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء ملاعب وأندية خاصة.


وأردف أن قانون الرياضة به 4 تحولات جذرية، منها عدم وجود لائحة موحدة يصدرها الوزير، ومنح الحق للجمعيات العمومية لتحديد مصير الكيانات الرياضية، وهو ما حظى بإشادة اللجنة الأولمبية الدولية.


وأشار خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إلى أن الأندية الرياضية مال عام وتتحكم فيها الأمور القانونية، وما قام به الوزير أشرف صبحي 


وأوضح أن مهمة اللجان المؤقتة أنها تدير العمل اليومي، وتتابع صرف المرتبات ولكنها لا تتخذ قرارات كبيرة ولا تضع شروطا على المجالس التي تأتي بعد ذلك. 


وأكد أن تجديد العقود يندرج تحت باب تسيير الأعمال اليومية؛ لأنها غالبا تكون مقيدة بمدة محددة، ولكن القروض والإنشاءات الكبيرة للفروع أو الاستادات بأموال ضخمة تحتاج لمجلس منتخب من الجمعية العمومية.


وحول مشاركته في انتخابات نادي الزمالك، أوضح أن هناك معطيات يتم بحثها، مؤكدا أنه لم يحسم هذا القرار، ولا يفكر حاليا في هذا الأمر وكل الاهتمام حاليا على دعم اللجنة المؤقتة.


وأكد أنه لا يعترف بفكرة المؤامرة التي تعرض لها الزمالك، مشيرا إلى أن أي اتحاد أو ناد من الوارد أن يتعرض لمشاكل بسبب ظروفا ما ولذا لا يمكن اعتبارها مؤامرة.


https://www.youtube.com/watch?v=RSpDiZyvmk8

ترشيحاتنا

لم أشبه وزير المالية بسيدنا يوسف.. نائب يحلف بالطلاق في البرلمان

صندوق تحيا مصر: فتحنا حسابا مخصصا لـ إعمار قطاع غزة

ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ كلمتان

بدون أي معدات.. شاب بريطاني يتسلق برجا بطول 280 قدما.. فيديو

اقتصاد الإمارات|"غرفة دبي" تختتم فعالية "اعط واحصد 2021" التطوعية للشركات

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

وفاة شقيق أحمد شوبير

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

هل تعرض الزمالك لمؤامرة.. وزير الرياضة السابق يجيب

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ