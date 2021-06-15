عفيفي ينعى شقيق الكابتن أحمد شوبير

نعى الاعلامي الرياضي أحمد عفيفي ، شقيق الكابتن احمد شوبير الذي وافته المنية مساء امس الاثنين.



وكتب احمد عفيفي عبر تويتر قائلا "‏‎ ‏خالص العزاء للكابتن احمد شوبير ولعائلته في وفاة شقيقه، انا لله وانا اليه راجعون".





وتوفى عصام شوبير شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن خبر الوفاة منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.





وكتب شوبير ناعياً أخوه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء والدوام لله.. توفى الى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام”.