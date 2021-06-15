عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبان فلسطينيون يدمرون كاميرات مراقبة لجيش الاحتلال بالقدس

فلسطين
فلسطين

أحرق شبان فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، كاميرات مراقبة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في شمال غرب القدس المحتلة، وذلك قبل ساعات من انطلاق مسيرة الأعلام الصهيونية.

txt

قرار عاجل من الخارجية الأمريكية بسبب مسيرة الأعلام

txt

شيخ الأزهر: إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم "مسيرة الإعلام" استفزاز جديد

وأعلنت الخارجية الأمريكية، منع موظفي الحكومة الأمريكية، وأفراد أسرهم، من دخول البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء؛ بسبب مسيرة الأعلام.

وقالت الخارجية الأمريكية إن قرار منع الموظفين؛ جاء بسبب الدعوة إلى مسيرة الأعلام في القدس، والمظاهرات المضادة لها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قرر نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل، قبيل "مسيرة الأعلام" المخطط لها اليوم الثلاثاء.

 

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب بين قواته استعدادا لتنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة.


فيما دعت الفصائل الفلسطينية للتصدي للمسيرة التي تشهد مشاركة آلاف المستوطنين، محذرة من أن المسيرة "ستفجر معركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

 

وقال بيان صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن "القدس كانت وما زالت وستبقى عربية إسلامية، وهي محور الصراع العربي الصهيوني.. لن نسمح بتهويدها أو استمرار العدوان عليها.. وعلى الاحتلال تحمل تداعيات تنفيذ مسيرة الأعلام، واستمرار العدوان على القدس".

 

وذكر البيان أن "مقاومة فرضت معادلة ثابتة في معركة سيف القدس، مفادها بأن الاعتداء على الأقصى والقدس وأحيائها؛ لن يمر مرور الكرام، وأنها جاهزة لتقول كلمتها بالأفعال وليس بالأقوال".

 

ودعت المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني في "الضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال للرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات الاحتلال وتدنيسه لساحاته ومحاولاته فرض أمر واقع على شعبنا ولمجابهة مسيرة الأعلام".

 

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية جموع الشعب ي الأرض المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في ساحاته الشريفة، والنفير العام يوم الثلاثاء.

 

وأكدت الحركة، أن ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" التي يجري التحضير لها اليوم الثلاثاء، هي عمل استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا، وعدوانٌ يستهدف العرب والمسلمين جميعا.

الاحتلال الاسرائيلي الخارجية الأمريكية الفصائل الفلسطينية مسيرة الأعلام كاميرات مراقبة

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم: دعم عربي لمصر في أزمة سد النهضة.. أول لقاء بين أردوغان وبايدن

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. تفاصيل العرض التركي بشأن حماية مطار كابول

الناتو يوسع معاهدة الدفاع المشترك ويصل بها إلى الفضاء .. الحلف يعلن الحرب على الصين وروسيا .. وبايدن يلتقي أردوغان على الهامش

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الإسرائيلي التعاون بين البلدين

إسرائيل تنشر القبة الحديدية تحسبا لمسيرة الأعلام.. والمقاومة تهدد

بايدن: روسيا والصين تمثلان تهديدا مشتركا لدول الناتو

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن

البحرين تهنئ نفتالي بينيت على تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. والأخير يرد

ترشيحاتنا

لم أشبه وزير المالية بسيدنا يوسف.. نائب يحلف بالطلاق في البرلمان

صندوق تحيا مصر: فتحنا حسابا مخصصا لـ إعمار قطاع غزة

ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ كلمتان

بدون أي معدات.. شاب بريطاني يتسلق برجا بطول 280 قدما.. فيديو

اقتصاد الإمارات|"غرفة دبي" تختتم فعالية "اعط واحصد 2021" التطوعية للشركات

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

وفاة شقيق أحمد شوبير

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

هل تعرض الزمالك لمؤامرة.. وزير الرياضة السابق يجيب

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ