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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يعترف به ولم يهنأه

على خطى ترامب .. نتنياهو يتعهد بـ "إنقاذ إسرائيل" من ببينيت 

نتنياهو مجتمعًا بأحزاب
نتنياهو مجتمعًا بأحزاب المعارضة

بعد حصولهم على ثقة الكنيست وأدائهم اليمين الدستورية ، شهد يوم الإثنين قيام وزراء الحكومة الجديدة  في تل أبيب تسلم مناصبهم في الوزارات المختلفة ، حيث تم التعامل مع بعضهم في مراسم تسلم واحتفالات من قبل أسلافهم بينما لم يتم التعامل مع آخرين.

 

قالت صحف عبرية، تعهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ، الذي أطيح به من السلطة بعد 12 عامًا في منصبه من قبل الائتلاف المعارض ، إنه أعطى خلفه ، رئيس الوزراء نفتالي بينيت ، أقل من ساعة ، ونصف ساعة- وفقًا لبعض التقارير - لمراسم التسليم ، قبل أن يعلن ​​أنه سوف يسقط الحكومة الجديدة بسرعة، في رفضٍ للاعتراف بوجود رئيس وزراء غيره، سائرًا في ذلك على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي لم يعترف أبدًا بخليفته جو بايدن.

نفتالي بينيت  وجانتس

ومتعهدًا بإنقاذ إسرائيل من بينيت، انتهى النقل الرسمي للسلطة دون المراسم التقليدية والتمنيات الطيبة ، وبدون مصافحة وبدون التقاط صور ، وهو مؤشر على العداء الذي يحمله نتنياهو تجاه بينيت ، رئيس أركانه الذي كان ذات يوم تحت إمرته.

 

كان نتنياهو قد حدد موعدًا مسبقًا لعقد اجتماع سياسي مع رؤساء أحزاب المعارضة بعد وقت قصير من تسلم بينيت.

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في حديثه في اجتماع الأحزاب اليمينية التي تبعت نتنياهو إلى المعارضة - لا سيما القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية الإسرائيلية ، والتي هي أيضًا في المعارضة - قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهار رئيس الوزراء السابق كـ "رئيس الوزراء".

قال : "بالنسبة لي ، ستكون دائمًا رئيسًا للوزراء".

 

وطالب نتنياهو في مخاطبته رؤساء الأحزاب بالانضباط والتماسك من أجل جعل الحياة أكثر صعوبة على الائتلاف و "إنقاذ شعب ودولة إسرائيل".

 

طوال خطابه ، لم يذكر رئيس الوزراء السابق بينيت بالاسم ، ولم يشر إلى خليفته كرئيس للوزراء. 

وبدلاً من ذلك ، قال إن الحكومة الجديدة تستند إلى "الاحتيال والكراهية والبحث عن السلطة" وأنها منقسمة للغاية بحيث لا يمكن أن تنجح.

 

وقال نتنتياهو "يمكننا الإطاحة ببينت بشرط أن نتصرف سويًا وبانضباط صارم. إذا تشاجرنا فلن نحقق ذلك".

 

أضاف "طلبي هو إطلاق النار [سياسيًا] وهذا إذا ركزنا جهودنا ضدهم".

 

 

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