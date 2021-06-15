خالد الغندور لـ فرجاني ساسي: عليك احترام جمهور الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يحسم موقفه بالبقاء أو الرحيل .

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية : يجب ان يكون فرجاني ساسي أكثر وضوحا واحتراما لجماهير الزمالك .

وأكمل : الزمالك يصنع النجوم ويرفع قيمتهم لتسويقية والمالية والفنية وعلي ساسي تحديد موقفه من التجديد أو الرحيل عن صفوف الفريق وسيتم توجيه الشكر له في نهاية الموسم .

وأوضح : ساسي لم يوضح موعد عودته الي القاهرة بعد نهاية معسكر منتخب تونس وحينما تحدث لكارتيرون المدير الفني للفريق اخبره بأنه مصاب ويحتاج للتأهيل لمدة 10 أيام .

واختتم خالد الغندور تصريحاته قائلا : ساسي لم يوضح شيء وهذا لا يليق بلاعب دولي كبير.