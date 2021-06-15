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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير المصري يزور معرض الآثار الفرعونية المقام بالعاصمة طوكيو.. صور

السفير المصري في
السفير المصري في اليابان أيمن كامل

تفقد السفير المصري في اليابان أيمن كامل معرض الآثار الفرعونية المقام في قاعة بونكامورا بالعاصمة طوكيو حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بالتعاون مع المتحف القومي للآثار بمدينة لايدن الهولندية، تحت عنوان "مصر أرض الاكتشافات" ويضم المعرض ما يزيد على 250 قطعة أثرية.

وأبدى سفير مصر في طوكيو إعجابه بأسلوب عرض القطع الأثرية الفرعونية لاسيما المومياوات المصرية التي يبلغ عددها 12 مومياء مصحوبة بالتوابيت الأصلية ذات النقوش والألوان الطبيعية المحتفظة برونقها برغم مرور آلاف السنين. وتجسد هذه المجموعة مظاهر حياة قدماء المصريين ومعتقداتهم عن الحياة والموت وتقدمهم في العلوم والفنون وامتلاكهم قدرات فائقة في كافة المجالات أبهرت الحضارة الإنسانية ومازالت اكتشافاتهم مستمرة حتى في العصر الحديث.

وذكر السفير أيمن كامل أن السفارة المصرية في طوكيو تعمل على استثمار هذا الحدث الهام للترويج للسياحة اليابانية إلى مصر، لاسيما مع الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير قريباً، وتتطلع إلى أن تستعيد الحركة السياحية من اليابان عافيتها عقب استقرار أوضاع قيود السفر التي تم فرضها نتيجة انتشار جائحة كورونا عالمياً.

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السفير المصري في طوكيو ألعاب طوكيو السفير المصري في اليابان أيمن كامل

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