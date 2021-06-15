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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدون أي معدات.. شاب بريطاني يتسلق برجا بطول 280 قدما.. فيديو

شاب بريطاني يتسلق
شاب بريطاني يتسلق برج بطول 280 قدمًا

أظهرت لقطات فيديو مروعة لحظات تسلق شاب بريطاني متهور لقمة برج شارد الذي يبلغ ارتفاعه 282 قدمًا بدون أي معدات كالأحبال وما إلى غير ذلك.

وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية بدأ جورج كينج، 21 عامًا  من مدينة أكسفورد البريطانية، في الصعود إلى البرج في  الساعة الخامسة صباحًا، أمس الاثنين.

وأصبح جورج بذلك أول شخص يتسلق منفردًا أعلى جدار في العالم مبنية على جانب محطة توليد الطاقة.من أجل تسليط الضوء على الابتكار البيئي المتميز في الدنمارك.

وقال جورج لـ «MailOnline»: «أنا في حالة صدمة، فلم أكن أتوقع ابداً أن ما كنت أتمناه أصبح الآن حقيقة بعد مجهود كبير من التفكير والتنفيذ رغم أي شيء». 

وأوضح جورج أنه التقى شرطي في الجزء العلوي من ذا شارد حيث صافحه بدلاً من القبض عليه، ولم توجه إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير حيث كان يُنظر إليها على أنها جريمة مدنية، وليست جنائية ، لكن تم سجنه بتهمة ازدراء المحكمة بعد خرق أمرها بشأن المبنى.

وبالعودة إلى عام 2018، كان جورج أول شخص في العالم يتسلق بحرية أعلى جدار تسلق في العالم سابقًا ، وهو Excalibur في مدينة جرونينجن الهولندية.

وكان أيضًا أول من تسلق أطول جدار في المملكة المتحدة ، ROKT في بريدجهاوس، غرب يوركشاير ، والذي يبلغ ارتفاعه 36 مترًا وهو أعلى  من برج لندن. 

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