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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمي خلية شقة الهرم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة اليوم، محاكمة المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية شقة الهرم».

 

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم «الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني؛ لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، وأسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة، و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».

محكمة الجنايات خلية شقة الهرم تصنيع المواد المتفجرة شقة الهرم

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