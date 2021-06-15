كريم الديب : اللعب في الأندية الجماهيرية يزيد الضغط.. لازم تفوز دايما

قال كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، إنه لا يشجع الأهلي أو الزمالك، لأنهم خصومه ومنافس لهم ولا يصح لهم تشجيع أي منهما، مردفا «كيف للاعب أن يشجع منافسه».



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أنه انتماءه يكون للفريق الذي يلعب له فقط، مشيرًا إلى أن من يلعب تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن يكون تحت دائرة الأضواء.



واستطرد كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، أن اللعب في أحد الأندية الجماهيرية يجعل اللاعب تحت ضغط كبير مستمر، لأنه مطلوب منه الفوز دائمًا.

واختتم، أن الجماهير المصرية تحب من يسجل الأهداف.