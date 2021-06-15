كريم الديب: «نفسي أعود للملاعب من جديد»

قال كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، إنه انتقل للاتحاد السكندري قادما من المقاولون العرب في صفقة تبادلية مع حسام باولو، ما جعله يشعر بالاستياء.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، «لما روحت الاتحاد السكندري كنت عاوز تحفيز والفريق كان عاوز حد يفوقه»، مردفا «لم أتوقع ما حققته في الاتحاد السكندري».



وأوضح أن محمد شريف وأوباما وأشرف بن شريف وعمر كمال عبدالواحد أفضل اللاعبين في الدوري حاليا ويؤدي بشكل جيد باستمرار».

وعبر كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، عن أمله في العودة إلى الملعب مجددا والظهور بمستواه المعتاد.