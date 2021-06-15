كريم الديب يكشف سبب عدم التحاقه بالمنتخب الوطني.. فيديو

قال كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، إنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال عامين، موضحا أنه كان يجتهد من أجل الانضمام لصفوف المنتخب، ولكن الإصابة حالت دون ذلك.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أنه تلقى دعما كبيرا خلال إصابته من الجمهور والأهل والكابتن حسام حسن، موضحا أنه حسام حسن منحه صلاحيات كبيرة داخل الملعب وخارجه.



وأشار كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، إلى أنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز «دفاعي وهجومي».



وأكد أنه تلقى عروضا كثيرة غير رسمية داخل مصر وخارجها في المغرب والسعودية ولكن الإصابة حالت دون الانتقال.