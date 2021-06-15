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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا

صدى البلد

منحت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا اللاعب ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين جائزة رجل المباراة بعد تألقه أمام تشيلي وتسجيله هدف من ركلة ثابتة .

 

وتعادل منتخب الأرجنتين، مع نظيره التشيلي، بهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.

 

ليونيل ميسي، سجل هدف الأرجنتين، في الدقيقة 33، من ضربة حرة مباشرة، عجز “برافو” حارس مرمى تشيلي عن التعامل معها، وتعادل إدواردو فارجاس لـ"تشيلي" في الدقيقة 57؛ بعد متابعة ضربة جزاء أضاعها “فيدال”.

 

تشكيل منتخب تشيلي الذي خاض به اللقاء
 

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: ماوريسيو إيسلا - جاري ميديل -جييرمو ماربيان - يوجينيو مينا

خط الوسط: تشارنز أرنجيز - إيريك بولجار - أرتورو فيدال

خط الهجوم: جين مينسيس - كارلوس بالاسيوس - إدواردو فارجاس


تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - لوكاس مارتينيز كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: ليوناردو بارديس - جيوفاني لو سيلسو - رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيكولاس جونزاليس - لوتارو مارتينيز

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