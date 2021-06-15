بعد وفاته.. مصطفى شوبير ينعى عمه عبر تويتر

نعى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، عمه، عصام شوبير، الذي وافته المنية، مساء أمس الإثنين.



وغرد مصطفى أحمد شوبير، عبر “تويتر”: "‏إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله- تعالى- عمي عصام شوبير".



وتوفي عصام شوبير، شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن الخبر، منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



وكتب “شوبير”، ناعيا شقيقه، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله- تعالى- أخي الصغير، وحبيبي، عصام”.