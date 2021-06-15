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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تتوقع كارثة بسبب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

الانسحاب الأمريكي
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي عن استعداد المنظمة الدولية لاحتمال نزوح مزيد من المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية في سبتمبر المقبل.

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وقال جراندي إن هجوم دام استهدف الأسبوع الماضي منظمة دولية لنزع الألغام تسبب في سقوط عشرة قتلى.

وأضاف: "هذا مؤشر مأساوي لنوع العنف الذي ربما يعاود الظهور في أفغانستان والذي من الممكن أو على الأرجح أن يتفاقم مع انسحاب القوات الدولية".

وتابع: "وبالتالي فإننا نعكف على وضع خطط طوارئ لمزيد من النزوح داخل أفغانستان، وكذلك في الدول المجاورة في حال عبور المواطنين الحدود".

وتشير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن هناك حاليا نحو 2.5 مليون لاجئ أفغاني مسجلين في أنحاء العالم، في حين يوجد 4.8 مليون نازح داخل البلاد.

 

القوات الأمريكية شؤون اللاجئين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان المنظمة الدولية أفغانستان

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