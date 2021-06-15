بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بأسوان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الشرقي لمدينة أسوان.



ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أسوان، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي؛ لتلقى العلاج.



وكان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا، من العميد مأمور قسم شرطة أسوان، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، تقل مواطنين، بالطريق الشرقي لمدينة أسوان.



وانتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين وفاة شخص “مجهول الهوية”، وإصابة، كل من:

1- كامل محمود النوبي- 30 سنة.

2- صابر أحمد سليمان- 43 سنة.

3- يوسف عبدالناصر إبراهيم- 25 سنة.

4- محمد علي الشاطر- 35 سنة.

5- إسماعيل عبدالناصر إبراهيم- 35 سنة .



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

ومن جهته، قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي، استقبل مصابي حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي.

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ونوه الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، بأنه تم نقل المتوفى إلى مشرحة أسوان، وجارِ الكشف على المصابين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، سواء بالخروج مع تحسن حالتهم، أو الدخول في أقسام المستشفى المختلفة؛ لاستكمال العلاج، مع تقديم أوجه الرعاية الطبية كافة.