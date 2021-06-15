الكشف عن موعد زيارة الرئيس الألماني إلى إسرائيل

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، عن زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لإسرائيل، قريبا؛ لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة، التي خَلَفَت بنيامين نتنياهو.

وتشكل الزيارة الرسمية، المقررة في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو، بالنسبة لـ"شتاينماير"، فرصة لـ"توديع الرئيس (رؤوفين) ريفلين، ولقاء خليفته إسحق هرتسوج".

ويعتزم الرئيس الألماني، تعزيز الصداقة والعلاقات بين ألمانيا وإسرائيل.

ويعود تاريخ آخر زيارة قام بها لإسرائيل إلى 23 يناير 2020، بمناسبة إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكرات الاعتقال النازية.

وبعد حصولهم على ثقة الكنيست وأدائهم اليمين الدستورية، شهد أمس الإثنين، تسلم وزراء الحكومة الجديدة في تل أبيب، لمناصبهم، حيث تم التعامل مع بعضهم في مراسم تسلم واحتفالات من قبل أسلافهم بينما لم يتم التعامل مع آخرين.