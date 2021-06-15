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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 15-6-2021

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

 

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

 

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

 

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

 

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

 

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

 

أسمنت المسلح 813 جنيها للطن

 

أسمنت السويس 803 جنيهات للطن

 

اسمنت السويدي 800 جنيه للطن

 

اسمنت حلوان 825 جنيها للطن.

 

اسمنت الصخرة 785 جنيها للطن

 

أسمنت سيناء 760 جنيها للطن

 

أسمنت  أسوان 695 جنيهاً للطن

 

أسمنت  المخصوص 785 جنيهاً للطن

 

اسمنت العسكري بني سويف  750 جنيهاً للطن

 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد والأسمنت

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