أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 15- 6-2021، على مستوى الأعيرة المختلفة؛ بعد أن هوى- أمس- بمتوسط 10 جنيهات، في محلات الصاغة.

ووصل أعلى سعر من جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 684 جنيها.

وبلغ أكبر سعر سجله عيار 21 الأشهر انتشارا بين فئة الذهب نحو 798 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 912 جنيها مقابل 922 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 532 جنيها مقابل 538 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 6384 جنيها وأوقية الذهب لـ 28.4 ألف جنيه، وكيلو الذهب لنحو 912 ألف جنيه.