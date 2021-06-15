رحلة من نجريج لـ الشامبيونز ليج .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 29

في مثل هذا اليوم 15-6 لعام 1992 ولد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي وأحد افضل لاعبي كرة القدم علي مستوي العالم ، بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون لمحافظة الغربية .

محمد صلاح بدأ مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي اتحاد بسيون وعثماثون طنطا ثم انضم لفريق الناشئين بنادي المقاولون العرب وتدرج في المراحل السنية حتي وصل للفريق الأول .

شارك محمد صلاح أمام فريق المنصورة للمرة الأولى في الدوري الممتاز مع المقاولون وكان وقتها بعمر ال18 عاما وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

أول أهداف محمد صلاح كانت في شباك النادي الأهلي في 25 ديسمبر وانتهي اللقاء بنتيجة التعادل 1-1

أصبح محمد صلاح محط انظار جميع الأندية الكبيرة في مصر وخصوصا الزمالك الا ان رئيس الزمالك في ذلك الوقت ممدوح عباس رفض ضم الفرعون.

خرج محمد صلاح الي الاحتراف من أبواب نادي المقاولون العرب وكانت محطته الأولى نادي بازل السويسري في عام 2012.

بدأ ظهور محمد صلاح مع بازل السويسري كبديل وكان أول أهدافه الأوروبية امام نادي لوزان السويسري وانتهت المباراة بفوز رفاق صلاح بنتيجة هدفين دون رد .

أول أهداف محمد صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" امام فريق توتنهام.

نجح محمد صلاح في عام 2013 في الحصول علي جائزة افضل لاعب في الدوري السويسري

وخلال موسم ونصف نجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا خلال 79 مباراة .

في موسم 2013 -2014 انتقل مو صلاح الي نادي تشيلسي بعد منافسه شرسة من ليفربول

وجد محمد صلاح صعوبة في المشاركة مع تشيلسي في ذلك الوقت وخرج علي سبيل الإعارة بعد موسمين مع البلوز لفريق فيورنتينا الإيطالي .

توهج محمد صلاح

توهج أداء محمد صلاح مع فيورنتينا الإيطالي ولعب 16 مباراة وسجل 6 أهداف وبعدها خرج لفريق روما ليزداد خبرة ويلعب 34 مباراة ويسجل 14 هدف خلال الموسم الأول وفي الموسم الثاني لعب 31 مباراة وسجل 15 هدفا .

انتقال محمد صلاح لـ ليفربول كان خطوة كبيرة في مستقبل الفرعون كأغلى صفقة في تاريخ ليفربول حيث بلغت قيمتها 42 مليون يورو وأغلي لاعب افريقي وعربي مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز حوله إلي مكين أهداف.

موسم 2017-2018 شارك محمد صلاح في 52 مباراة وسجل 44 هدفا في كل البطولات

وفي الموسم التالي 2018-2019 لعب 52 مباراة وسجل 27 هدفا.

موسم 2019-2020 لعب 48 مباراة في مختلف البطولات وسجل 23 هدفا وصنع 13 لزملائه .

وفي الموسم المنقضي 2020-2021 لعب 51 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 6 لزملائه.

توج محمد صلاح ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" مع ليفربول في 2018-2019 وحصد الوصافة في موسم 2017-2018.

كما حقق بطولة الدوري الإنجليزي لـ ليفربول بعد غياب داما 30 عاما وحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتالين .

محمد صلاح محط انظار عملاقة أوروبا وابرزهم ريال مدريد وبرشلونة .

