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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

صدى البلد


لا تنطق ولا تتكلم 
فأنت شبيه المعلم
لا يقوى أن يتكلم 
رغم أنه دائما يتألم 
تراه مرفوع الهامة 
مع  أنه محاط بالإهانة
الا أنه يفخر أنه معلم 
ولكن لا تراه يتكلم 
رغم أنه معلم الفضيله
من علمنا بشاعة الرزيلة
من تربينا على أخلاقه الرفيعه
من علمنا أن العلم للمجد وسيله
وأن الظلم طريقه مظلم
وهو أول من يظلم ولا يتكلم
نصدر له كل يوم هموما
عساه أن ينكر القهر ويتكلم
اويرفض استنزاف قوته 
والعمرى يجرى وحلمه مبهم 
سرعان ما تراه يقول أنا للعلم 
فداء وانتظر الثواب من الله
الاعظم 
فيافخر الناس انت راية 
ترفرف فى سماء مملكتى 
عسى ولدى يوما بها 
يكرم 
لازلت لا اعلم متى نستفيق 
ونتكلم 
 

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