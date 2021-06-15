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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. لميس الحديدي تستضيف حنان مطاوع في "كلمة أخيرة"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تحل الفنانة  حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها “كلمة أخيرة”، عبر شاشة قناة “ON E"، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج، “برومو" ترويجي، لحلقة حنان مطاوع، مصحوبا بتعليق “انتظرونا.. الفنانة حنان مطاوع مع لميس الحديدى في كلمة أخيرة، الساعة 9 مساءً، فقط وحصريا على ON، في حوار من القلب ما بين الفن والأمومة”.

وشاركت حنان مطاوع في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “القاهرة كابول” مع الفنانين “طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وأحلام الجريتلي ويسرا المسعودي وخالد كمال”، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

 

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يشار إلى أن المؤلف عبد الرحيم كمال، قال عن "القاهرة كابول"، في لقاء مع لميس الحديدي: ابتعدت في كتابتي لشخصية الإرهابي "رمزي"، التي قدمتها في المسلسل عن "الكلاشيه" الذي كان يتم تقديمه في الأعمال الدرامية، والتي تظهر الإرهابي على أنه من كفار ما قبل الإسلام.

وأضاف عبد الرحيم كمال: وكان يتم إغفال جانب الذكاء لدى شخصيات الإرهابيين، بالإضافة لإغفال حياتهم الإنسانية، فهم بشر، والانحراف يحدث في لحظة.

وبيّن “كمال” أن طبيعة شخصية "رمزي" صعبة، وكان من الصعب أن يؤديها شخص آخر غير طارق لطفي، لكونه يتقن اللغة العربية بشكل مميز، كما أنه ينتمي لنوعية "الفنان الثقيل" وهو ما رأيناه في أعماله السابقة كافة؛ الأمر الذي جعل ترشيحه للقيام بالدور بالإجماع من قبل جميع أفراد طاقم العمل.

خالد الصاوي حنان مطاوع لميس الحديدي طارق لطفي القاهرة كابول احلام الإعلامية لميس الحديدي

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