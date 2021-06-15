عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال جديد على استخدام العملات المشفرة.. وتلك العملة هي الأكثر استخداما

العملات المشفرة
العملات المشفرة

أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة العملات الرقمية، أمس الإثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ار تي" الروسية، وأشارت البيانات إلى أن عملة "الإيثر" سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء.

وتتجه بعض الدول في العالم الى استخدام العملات المشفرة كعملة أساسية تمثل اقتصادا موازيا للدول وسط التذبذب الذي سببه انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وكانت السلفادور والبرازيل أعلنوا مسبقا عن نيتهم في البدء في استخدام العملات المشفرة نظرا لهبوط معدلات الدخل وانخفاض مستوى السياحة التي تمثل ركيزة مهمة للبلدين.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو. ومنذ منتصف مايو بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار، تمثل 0.6 بالمئة من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

وأشارت بيانات "كوين شيرز" إلى أن نزوح التدفقات من "بتكوين" تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار، وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار.
 

العملات الرقمية كوين شيرز الإيثر المؤسسات الاستثمارية فيروس كورونا السلفادور البرازيل

موضوعات متعلقة

كواين شيرز: عودة التدفقات إلى العملات المشفرة بعد موجة نزوح استمرت أسبوعين

ترشيحاتنا

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بأسوان

اليوم.. محاكمة متهمي خلية شقة الهرم

هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج بدون سبب؟ أمين الإفتاء يجيب

اقتصاد الإمارات|"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج سندات بقيمة مليار يورو لـ "مجموعة اتصالات"

مجلس النواب يناقش أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول

إغلاق مطعم باكستاني رفض إعطاء برجر مجاني لرجال الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ كلمتان

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

وفاة شقيق أحمد شوبير

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ