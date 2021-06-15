إقبال جديد على استخدام العملات المشفرة.. وتلك العملة هي الأكثر استخداما

أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة العملات الرقمية، أمس الإثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ار تي" الروسية، وأشارت البيانات إلى أن عملة "الإيثر" سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء.

وتتجه بعض الدول في العالم الى استخدام العملات المشفرة كعملة أساسية تمثل اقتصادا موازيا للدول وسط التذبذب الذي سببه انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وكانت السلفادور والبرازيل أعلنوا مسبقا عن نيتهم في البدء في استخدام العملات المشفرة نظرا لهبوط معدلات الدخل وانخفاض مستوى السياحة التي تمثل ركيزة مهمة للبلدين.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو. ومنذ منتصف مايو بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار، تمثل 0.6 بالمئة من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

وأشارت بيانات "كوين شيرز" إلى أن نزوح التدفقات من "بتكوين" تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار، وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار.

