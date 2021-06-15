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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل 20 إصابة بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة، إنها رصدت 20 إصابة، من بينها إصابتين محليتين، و18 قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لا يستبعد نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، طالب أدهانوم جيبريسوس- خلال قمة زعماء مجموعة السبع- الصين، بتقديم مزيد من "الشفافية" والمساعدة في حل لغز أصول فيروس كورونا، مؤكدا أن بكين لم تتعاون بشكل كامل معها.
وحتى الآن لم يتم معرفة منشأ فيروس كورونا، على الرغم من ظهور نظريتين رئيسيتين، وهي انتقاله عبر الحيوانات بأحد أسواق ووهان، أو تسرب من مختبر الأبحاث في نفس المدينة الصينية.

فيما قالت الصين، مرارًا وتكرارًا، إنها ليست مسؤولة عن الوباء العالمي، ورفضت نظريات المؤامرة التي تقول إن “الفيروس من صنع البشر”.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، أن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص؛ جراء تداعياته، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس، إنهم يستحقون ذلك.. هذا ضروري؛ حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

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