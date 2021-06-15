ميدو ينعى شقيق أحمد شوبير

نعى أحمد حسام “ميدو” لاعب نادي الزمالك السابق، شقيق أحمد شوبير، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.



وغرَّد “ميدو” عبر حسابه على “تويتر”: '‏البقاء لله في وفاة الأستاذ عصام شوبير، أخو الكابتن أحمد شوبير.. الله يرحمه".

وتوفى عصام شوبير شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن الخبر، منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



وكتب شوبير ناعيا شقيقه- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله- تعالى-، أخي الصغير، وحبيبي، عصام”.