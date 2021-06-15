ميسي يتصدر تويتر بعد إحرازه هدفا عالميا في شباك منتخب تشيلي

تصدر هاشتاج #ليونيل_ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني، قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”؛ بعد إحرازه هدفا رائعا في شباك منتخب تشيلي، بالمباراة التي جمعت بينهما، اليوم، في بطولة كوبا أمريكا، وانتهت بالتعادل الإيجدابي بهدف.



وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كما يلي:



-"‏هدف #ميسي سبب كافي لإقامة البطولة#كوبا_أمريكا".



- "‏لما نقول إنه يلعب لوحده؛ ترانا ما نقول شيء من وحي الخيال.. #ميسي هو الوحيد اللي يصنع ويساهم ويشارك ويؤدي الدور المطلوب منه وسط مجموعة من (الخشبات)، ومع ذلك هو مُطالب (لوحده) بفعل المستحيل، وتحقيق ما لا يمكن تحقيقه، حتى في البلايستيشن!، هاردلك لميسي فقط.. #الارجنتين_تشيلي " .

