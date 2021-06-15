بسبب نجاح إجراءات الحماية.. ولادة أنثى وحيد القرن الجنوبي المهدد بالانقراض

ثامن وحيد قرن يولد في تامبا

يشهد العالم مخاوف من انقراض أكثر من 4الاف نوع من الحيوانات والطيور حول العالم.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت حديقة حيوان تامبا بمتنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا الأمريكية عن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض الجنوبي، الفصيل الذي يواجه خطر الانقراض.



وأوضحت حديقة الحيوان أن الصغيرة ولدت الأسبوع الماضي وهي لأنثى يطلق عليها اسم ألاكي وتبلغ من العمر عشرين عاما، لتنضم لأسرة وحيد القرن في الحديقة، ولتكون ثامن وحيد قرن يولد في تامبا، في إطار خطة لمساعدة الفصيل، المهدد بخطر الانقراض، على التكاثر.

وقالت حديقة الحيوان في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفي صحة جيدة".

تزاوجت ألاكي مع أونغافا، الذكر الوحيد البالغ في حديقة حيوان تامبا، وقال مسؤولو الحديقة إن الوليدة ستنضم لقطيع وحيد القرن خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت حديقة الحيوان في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفي صحة جيدة".

تزاوجت ألاكي مع أونغافا، الذكر الوحيد البالغ في حديقة حيوان تامبا، وقال مسؤولو الحديقة إن الوليدة ستنضم لقطيع وحيد القرن خلال الأسابيع المقبلة.