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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغلى عرض.. شاب يكتب لحبيبته بالسحب طلب الزواج منها

عرض زواج باستخدام
عرض زواج باستخدام السحب في لوس أنجلوس

إذا كنت تعتقد أن عرض لزواج الذي قدمته لحبيبتك هو الأفضل، سيكون الأمر مفاجئا حال معرفتك بأن أحدهم نفذ لحبيبته طلبه للزواج منها مكتوبا بالسحاب.

 

ووفقا لموقع ياهو نيوز الإخباري، قد يكون الامر غريبا، ولكن هذا العرض تم تنفيذه في لوس أنجلوس حيث أنفق الشاب أكثر من 17 ألف دولار ليطلب من حبيبته الزواج بها بكلمات مكتوبة من السحب.

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وكتب على السماء عبارة "هل تتزوجيني مولي برات ؟"، لتظهر بشكل مفاجئ في سماء لوس أنجلوس، وقال العديد من الأشخاص على موقع التغريدات "تويتر" إن هذا العرض تلاه سلسلة من رسائل المتابعات باعتبارهن الفتاة المقصودة ومن ردودهن: "قالت نعم.. أحبك أكثر من أي شيء.. متحمس لقضاء حياتي معك.. حتى الموت" .


نفت شركة "سكاي تايبر" هذا العرض وقالت متحدث باسم الشركة أن الشخص صاحب العرض وهو مجهول الهوية دفع 17500 دولار مقابل كتابة 10 رسائل وهو ما يعادل راتب 4 أشهر كاملة.

 

كل هذا يفترض أن هذا كان عرض زواج حقيقي وليس مجرد طريقة مضحكة ومكلفة للفت الانتباه فقط، وقال أحد المتابعين على تويتر: "نحن لسنا أغبياء، وقد نراهن بالمال على أن هذا مجرد مزحة ولا شيء أكثر من ذلك، ومع ذلك ، نختار الآن أن نؤمن بالحب، أو بمعنى أدق الحب الحقيقي".

 

وكتب آخر: "من هي سعيدة الحظ التي كُتب لها في السماء"، فيما كتبت فتاة رد تخيلي: "مولي كادت تموت من السعادة بالطبع، أنا أحقد عليها".

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