مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15- 6- 2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الثلاثاء 15- 6- 2021، عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها؛ منافسات بطولة دوري أمم أوروبا 2020 “يورو 2020”.
الدوري المصري
الإنتاج الحربي vs طلائع الجيش - 7 مساء - قناة on time sport 1.
بيراميدز vs سموحة - 9 مساء - قناة on time sport 1.
دوري أمم أوروبا 2020 “يورو 2020”
المجر vs البرتغال - 6 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.
فرنسا vs ألمانيا - 9 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
السعودية vs أوزبكستان - 8 مساء - KSA Sports 1 HD.
فلسطين vs اليمن - 8 مساء - KSA Sports 2 HD.
الصين vs سوريا - 8 مساء - Alkass One HD.
تاييه vs الكويت - 9 مساء.
الإمارات vs فيتنام - 6.45 مساء.
أستراليا vs الأردن - 6 مساء.