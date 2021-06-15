مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15- 6- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 15- 6- 2021، عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها؛ منافسات بطولة دوري أمم أوروبا 2020 “يورو 2020”.

الدوري المصري

الإنتاج الحربي vs طلائع الجيش - 7 مساء - قناة on time sport 1.

بيراميدز vs سموحة - 9 مساء - قناة on time sport 1.

دوري أمم أوروبا 2020 “يورو 2020”

المجر vs البرتغال - 6 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.

فرنسا vs ألمانيا - 9 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

السعودية vs أوزبكستان - 8 مساء - KSA Sports 1 HD.

فلسطين vs اليمن - 8 مساء - KSA Sports 2 HD.

الصين vs سوريا - 8 مساء - Alkass One HD.

تاييه vs الكويت - 9 مساء.

الإمارات vs فيتنام - 6.45 مساء.

أستراليا vs الأردن - 6 مساء.