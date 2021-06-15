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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الوضع اتبدل.. ديزني لاند تمنع الزوار من ارتداء الكمامة

ديزني لاند
ديزني لاند

أعلنت مدينة الملاهي الشهيرة "ديزني لاند" والمنتجع في أنهايم بولاية كاليفورنيا ، إنها لم تعد تطلب من الزائرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء أقنعة في الداخل أو في الهواء الطلق بدءا من اليوم الثلاثاء.


ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، يأتي هذا الإعلان بعد مشاركة في إعادة الافتتاح على مراحل منذ 30 أبريل، وكذلك تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع لوائح كوفيد-19 المخففة في ولاية كاليفورنيا في 15 يونيو الجاري، حيث سيتم التغاضي جميع الاجراءات ومنها التباعد الجسدي للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل مع إعادة فتح الدولة للاقتصاد.

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ولكن لا يزال مطلوب من ضيوف ديزني لاند الذين يبلغون من العمر عامين فأكثر والذين لم يتم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في ارتداء القناع في الداخل ، باستثناء عندما يأكلون، ولن يُطلب من الزائرين تقديم دليل على تطعيمهم ، ولكن يُطلب منهم الإقرار بأنفسهم على أنهم حصلوا على لقطات كوفيد-19 الخاصة بهم قبل دخول المنتزه الترفيهي.

 

زسيُطلب من جميع الضيوف ، سواء تم تطعيمهم أم لا ، ارتداء قناع في حافلة النقل من موقف السيارات إلى المنتزهات عند إعادة فتح ساحة الانتظار  في 18 يونيو.

 

قال المنتجع في موقعه إن ديزني لاند تقوم أيضًا بإلغاء فحوصات درجة الحرارة في الموقع ومتطلبات التباعد الاجتماعي، وتابع البيان: "لذلك سنسمح للضيوف بتحديد المسافة بأنفسهم".

 

ومع ذلك ، ستستمر مدينة الملاهي في جعل الزوار يقومون بالحجز للدخول، وسيعاد افتتاح فندق (بارادايس بير)  في 15 يونيو ، بسعة مخفضة. وإعادة افتتاح فندق ديزني لاند في 2 يوليو ، مع وجود قيود على السعة الاستيعابية أيضًا.

 

وكانت قد اضطرت شركة والت ديزني إلى إغلاق المنتزه الترفيهي الشهير في منتصف شهر مارس من عام 2020 مع انتشار جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة ، حيث أعيد افتتاح عالم والت ديزني في يوليو الماضي ، بينما ظلت ديزني لاند مغلقة لمدة 13 شهرًا.


ويذكر أن إعادة افتتاح حديقة كاليفورنيا يعني أيضًا عودة حوالي 10000 من موظفي المتنزهات الترفيهية الذين تم إجازتهم لأكثر من عام.

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