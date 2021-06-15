الأرصاد السعودية تصدر تحذيرات بشأن الطقس اليوم الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مدن الشرقية وجازان والباحة والرياض وعسير ونجران وحائل.

وقال مركز الأرصاد السعودي في تنبيه إلى منطقة نجران إنها ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد.

فيما حذر المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد منطقة عسير استمرار عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية.