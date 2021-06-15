في عيد ميلادها.. عقبات زوجية واجهت هالة صدقي

يوافق اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، والتي قدمت أفلاما ومسلسلات جيدة طوال تاريخها الفني.

ويرصد “صدى البلد”، أبرز العقبات التي تعرضت لها هالة صدقي، في حياتها الزوجية.

تزوجت هالة صدقي مرتين، الأولى من مجدي ويليام، والذي “خلعته” عن طريق تغيير مذهبها الديني من الأرثوذكسية القبطية إلى الأرثوذكسية السيريانية، وبذلك أصبح لها الأحقية بطلب الخلع، وانفصلت عنه بعد 8 سنوات في المحاكم.

زواجها الأول

في أواخر التسعينيات، تزوجت هالة صدقي من رجل الأعمال مجدي وليم، ولكن الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة؛ ليرفع الطرفان دعاوى قضائية؛ نظرًا لاستحالة الحياة بينهما.

خاضت الفنانة هالة صدقي حربًا كبيرة، حتى تنفصل عن زوجها، واضطرت في النهاية أن تغير ملتها من الأرثوذكسية إلى السيريانية عام 2001.

وصرحت "هالة" في برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، بأنها كانت تتمنى خلع زوجها الأول دون اللجوء لتغيير مذهبها، كما أكدت أنها مع الكنيسة في تقييد حالات الطلاق.

تصريح الزواج

أقامت النجمة هالة صدقي دعوى خلع عام 2002، وظلت القضية في أروقة المحاكم، وقالت إن معاناتها لم تكن مع الكنيسة، ولكنها كانت مع القضاء، خاصة أنها شخصية مشهورة، وشهرتها في هذه الحالة، أضرت بها، خاصة أن القضية حساسة، ووقتها كانت على مرأى ومسمع من الصحافة، كما كشفت أنها حصلت على تصريح الزواج بعد 5 سنوات من حكم المحكمة.

زواجها الثاني



في 2007 تزوجت هالة صدقي من المحامي سامح سامي زكريا، بعد قصة حب جمعتهما، وبعد عامين وتحديدًا في مارس 2009، أنجبت توأمها "مريم" و"يوسف"، وكانت وقتها في الأربعينات من عمرها، وفي حفل "السبوع" أصيبت بالعصب السابع، ما أدى لحدوث شلل في الوجه، وأصيبت باكتئاب.

وكانت الفنانة هالة صدقي حريصة طيلة الوقت على عدم وصول أمر خلافها مع زوجها لوسائل الإعلام؛ حفاظًا على مشاعر أبنائها، ولكنها صرحت بأن زوجها كان يتعمد تشويه صورتها، خاصة بعد هجرته للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات.

مقطع فيديو



فوجئت الفنانة هالة صدقي بمقطع فيديو بثه أحد المحامين، يتهمها من خلاله بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، بموجب توكيل، كما تحدث عن دعوى أقامها زوجها؛ لإنكار نسب توأمها.

وأكدت "هالة" أنها ستتقدم بشكوى لنقابة المحامين ضد هذا المحامي، الذي يحاول النيل منها والتشهير بها؛ لنشره أخبارًا كاذبة، كما أوضحت أنها كانت حريصة على عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أبنائها، كما أن محاميها تقدم بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص وضد زوجها.

وكانت هالة صدقي قد أصدرت بيانًا، جاء فيه: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عيني.

طلاق هالة صدقي

عبَّر سامح سامي، في تصريحات صحفية، عن استيائه الشديد، إزاء اتهامات زوجته له مؤخرا، عبر الفضائيات، في إشارة منه إلى حلقتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وعزا، من جانبه، أسباب الطلاق، التي دفعته لإعلانه، إلى الاتهامات التي وجهت له أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت هالة صدقي، قد أكدت أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدتها توفيت بسببها، إذ أن والدتها قبل وفاتها مباشرة، وصلها إعلان قضية ضدها، معقبة: "ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها".

ورد سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، على عرض صورة له مع سيدات، خلال تواجدها في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.

وقال "شيخ الحارة" إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على "فيس بوك"؛ ليوضح حقيقة الصور، وكتب: "دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهاردة كان منزلهم، على أساس هما جابو حاجة خطيرة جدا، أحب أعرفكم يا فَشَلة، إن دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff، من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا أنتي ولا هي تقدروا حتى تتصورا معاها، أما الصورة التانية يا فَشَلَة، فهي مع بعض الزملاء في العمل، ولو دققتو النظر؛ بكون لابس uniform الشغل، وانتظروا المفاجآت!".

طلب في بيت الطاعة

علقت الفنانة هالة صدقي، على أزمة تلقيها إنذارا من قبل زوجها، في بيت الطاعة، قائلة: «الراجل بينفرد دائما بقضايا مختلفة ومتنوعة، حيث يملك هذا الإبداع في اختلاق القضايا، رغم أن كل القضايا التي عمد إلى رفعها؛ خسرها جميعا، ولم ينجح سوى في تنزيل نفقة مدارس الأبناء إلى النصف تقريبا».

وأضافت، ساخرة من دعاوى زوجها، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، قائلة: «لكن رغم كده هو بيحاول يبدع ومتناقض، فمرة يشكرني ومرة يشتمني عبر رسائل اعتذار، وتعهد بعدم تكرار تصرفاته السيئة، يعود لمثل هذه التصرفات فجأة وبدون سبب... لكن على أي حال ماشي الحال».

وتعقيباً على شكر زوجها- في وقت سابق- على وقوفها بجانب والدته في مرضها؛ قالت: «شكرني وبعدين شتمني، وده ممكن يكون بسبب الناس اللي حواليه اللي بيوجهوله نصايح من هذا النوع».

وحول طلبها في بيت الطاعة قالت: «أنا ست ملتزمة جدا وموافقة على فكرة، بس السؤال أنا لما تزوجته، كان في شقتي، ولما أنجبت أولادي كانوا برضه في شقتي، ففين الشقة بقى؟، هوا كعادته قالب الآية، عامل الإنذار على عنوان والده، كبيت للزوجية».

وعلقت ساخرة: «موافقة على بيت الطاعة، بس السؤال هو في أمريكا، فين الجثة؟، أهلا بيك، اتفضل، بس فين الجثة وأنت في أمريكا».

وأرجعت أسباب لجوء زوجها لأدوات ألغاها القانون، إلى رغبته في البحث عن الشهرة، قائلة: "فيه ناس كده لما بتحس إن الأضواء راحت من عليها؛ فبتحاول تعمل جو؛ عشان ترجع «الشو الإعلامي» وأنا هساعده في ده، هوا دائما بيكدب، كان عاوز ينقل الأطفال لمدارس حكومية، وادعى إنه ليس ضد سفر أبنائه للولايات المتحدة، رغم إنه رافض تجديد جوازات السفر الأمريكية».

وأتمت: زودها أوي، والأطفال هما اللي بيدفعوا الثمن.. ويا ريته كسب أي قضية.. أول ما تلقيت الإنذار بالطاعة جتلي كريزة ضحك».

كانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت عن تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، ونشرت عبر حسابها على «انستجرام»، صورة من الإنذار، معلقة عليه ساخرة: «خبر سيء لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر؛ فشكلها هتكون طاعة أون لاين".