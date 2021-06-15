سيف زاهر ينعى شفيق أحمد شوبير بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي الرياضي سيف زاهر ، شقيق الكابتن أحمد شوبير الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.



وكتب سيف زاهر عبر تويتر قائلا "‏‎ ‏‏خالص العزاء للكابتن أحمد شوبير في وفاة شقيقه الأستاذ عصام شوبير البقاء لله".



وتوفى عصام شوبير شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن خبر الوفاة منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.





وكتب شوبير ناعياً أخوه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء والدوام لله.. توفى الى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام”..