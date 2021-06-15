عبدالله بكري علي رادار الزمالك



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن عبدالله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هو أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

يأتي هذا لتدعيم خط الدفاع الأبيض ، وينتهي عقد اللاعب مع ناديه بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك كان طلب التعاقد مع بكري خلال ولايته الأولى.

حيث فتح مسئولو نادى بيراميدز، باب الرحيل المجانى أمام عبد الله بكرى الذى ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، ولم يتم التجديد معه، ليصبح من حق اللاعب الرحيل عن صفوف فريقه بشكل مجانى.

وقررت إدارة نادى بيراميدز، عدم تجديد تعاقد الاعب وفتح الباب أمامه ليرحل مجانًا، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا لم يوصى بتجديد تعاقد اللاعب.