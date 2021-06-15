مواطن أمريكي محتجز في السجون الروسية يطالب بايدن بإطلاق سراحه

دعا المواطن الأمريكي المحتجز في روسيا، بول ويلان، من رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، عبر “تسجيل صوتي”، أن يعيده إلى الوطن.

وحصلت وكالة "نوفوستي" الروسية، على تسجيل المواطن الأمريكي، عبر شقيقه، ديفيد ويلان، والذي قال إن هذا التسجيل تم يوم 30 مايو، خلال مكالمة هاتفية أجراها، وقتها، مع والديه.

وقال ديفيد ويلان، إن شقيقه، طلب نشر التسجيل، قبيل القمة المرتقبة بين بايدن، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي تستضيفها جنيف، غدا الأربعاء.

وصرح “بول ويلان”، في التسجيل: "الرئيس بايدن، بعد 30 شهرا من الاعتقال غير العادل من قبل الحكومة الروسية؛ ما يعد أطول بمرتين من فترة احتجاز رهائن أمريكيين في طهران (1979-1981)، أناشدكم بإنهاء هذه القضية؛ لدبلوماسية الرهائن".

ونفى ويلان، من جديد، ذنبه، قائلا: "لم يتم ارتكاب أي جريمة تجسس، والعملية القضائية التي لم تشمل أي أدلة، تؤكد هذا الأمر".

واحتجزت السلطات الروسية، ويلان، الذي لديه الجنسيات “الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية” وسبق أن خدم في قوات المشاة البحرية الأمريكية، في أغسطس 2018، وتمت لاحقا إدانته بتهم التجسس، مع إصدار قرار بسجنه مدة 16 عاما.