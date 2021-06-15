تعليق جديد من وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران

التقى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، بمعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أكد ضرورة مواصلة العمل مع واشنطن على منع إيران من امتلاك النووي.

وعلقت الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتفالي بينيت.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، قوله، إن سياسات إيران لن تتغير، بغض النظر عن الحكومات المتعاقبة التي ترأسها.

وفي إطار الحديث عن تطورات اجتماعات فيينا حول الاتفاق النووي؛ أكد زادة، أن "مباحثات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، ومن المبكر الحديث عن نهايتها"، لافتا إلى أن "الجولة الحالية في فيينا لن تكون الأخيرة".

وأضاف: "مباحثات فيينا متواصلة حول نقاط فنية وقانونية دقيقة تتعلق بقضيتين أو ثلاث"، موضحا أنه "لا يوجد مستحيل في مباحثات فيينا، ومن المبكر الحكم على نتائج المباحثات".