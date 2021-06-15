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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن رجل أعمال.. معلومات عن زوج ابنة علا غانم المستقبلي

ابنه علا غانم وخطيبها
ابنه علا غانم وخطيبها

انفرد صدى البلد أمس الاثنين بخبر تواجد  الفنانة علا غانم  في مصر بسبب حضور حفل زفاف ابنتها كاميليا على أحدى رجال الأعمال .

ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن وجها المستقبلي 

 

- يعمل رجل الأعمال واسمه عبد الرحمن علاء رجب

 

-هوالابن الأوسط لرجل الأعمال علاء رجب ، والذي يمتلك إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بالإسكندرية  مدارس وجمعيات خيرية 

 

-يعمل مع أبوة في الجامعة حيث يتولى إدارتها

 

-ظهر منذ فترة طويلة مع كاميليا أثناء حضورها خطوبة أحدى أصدقائها

 

جده هو رجل الاعمال محمد رجب ،والذى رحل عن عالمنا وترك ورثه لأبو علاء وأخية الثاني

 

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بعد اختفاء 4 سنوات.. هل عادت علا غانم إلى مصر لتصفيف شعرها ؟!.. القصة الكاملة

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انفراد.. علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها على رجل أعمال بالإسكندرية الخميس

علم "صدى البلد" من مصادر خاصة،  أن سر تواجد الفنانة علا غانم   في مصر بعد غياب طويل يعود إلى حضورها فرح ابنتها كاميليا الدفراوي على أبن أحد رجال الأعمال المصريين والذي سيقام في مصر، يوم الخميس المقبل، بأحدى الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

 

ويعد زوج ابنه علا غانم  المستقبلي هو أبن أحد رجال الأعمال الذي يمتلك جامعة خاصة بمدينة الأسكندرية، كما يمتلك أحد أكبر الفنادق في القاهرة ومحافظات مصر.

وعلم "صدى البلد" أيضا أن الجامعة حرصت اليوم على توزيع بعض قطع الحلوى والمشروبات الغازية احتفالا بفرح نجل ابن صاحب الجامعة على ابن الفنانة.

 

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة "علا غانم" اليوم حيث نشر أحد مصففي الشعر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك".

 

 

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