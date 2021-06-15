عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي عن التعادل أمام تشيلي: المباراة معقدة

صدى البلد

أكد النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين صعوبة المباراة أمام تشيلي، وانتهت بالتعادل بهدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.

وقال ميسي، خلال تصريحاته عقب المباراة: “اللقاء كان معقدا للغاية، وخسرنا الكرة عدة مرات، وافتقدنا الهدوء واللعب بأداء أسرع، وركلة الجزاء غيرت شكل المباراة”.

وأضاف: “هدفنا التتويج بلقب كوبا أمريكا، وسنركز في المباراة القادمة أمام أوروجواي ستكون معقدة للغاية”. 

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا اللاعب ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين جائزة رجل المباراة بعد تألقه أمام تشيلي وتسجيله هدف من ركلة ثابتة .

وتعادل منتخب الأرجنتين، مع نظيره التشيلي، بهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.

ليونيل ميسي، سجل هدف الأرجنتين، في الدقيقة 33، من ضربة حرة مباشرة، عجز “برافو” حارس مرمى تشيلي عن التعامل معها، وتعادل إدواردو فارجاس لـ"تشيلي" في الدقيقة 57؛ بعد متابعة ضربة جزاء أضاعها “فيدال”.

 

تشكيل منتخب تشيلي الذي خاض به اللقاء
 
حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: ماوريسيو إيسلا - جاري ميديل -جييرمو ماربيان - يوجينيو مينا

خط الوسط: تشارنز أرنجيز - إيريك بولجار - أرتورو فيدال

خط الهجوم: جين مينسيس - كارلوس بالاسيوس - إدواردو فارجاس


تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - لوكاس مارتينيز كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: ليوناردو بارديس - جيوفاني لو سيلسو - رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيكولاس جونزاليس - لوتارو مارتينيز

الأرجنتين تشيلي كوبا أمريكا ميسي

ترشيحاتنا

نشاط الرئيس السيسي والمباحثات المصرية القطرية أبرز ما تناولته صحف اليوم

حدث ليلا.. استمرار إغلاق مطلع الدائري من الأوتوستراد باتجاه المنيب.. نائب يحلف بالطلاق في البرلمان.. عمرو أديب: التطوير في برنامج حياة كريمة لم يحدث منذ أيام الملك فاروق

بكين تتهم حلف الناتو بتضخيم نظرية التهديد الصيني

الصحة العالمية تصدر تحذيرا مهما من سلالات كورونا

بسبب نجاح إجراءات الحماية.. ولادة أنثى وحيد القرن الجنوبي المهدد بالانقراض

أغلى عرض.. شاب يكتب لحبيبته بالسحب طلب الزواج منها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

خلي بالك.. استمرار إغلاق مطلع الدائري من الأوتوستراد باتجاه المنيب

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

ابن رجل أعمال.. معلومات عن زوج ابنة علا غانم المستقبلي

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

وفاة شقيق أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ